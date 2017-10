Tien personen opgepakt in Frankrijk die aanslagen wilden plegen op politici

KVE

19u17

Bron: Belga

2

AFP

In het zuidoosten van Frankrijk en in de buurt van Parijs zijn vandaag tien mensen opgepakt die aanslagen wilden plegen tegen politieke figuren. De arrestaties vonden plaats in het kader van een onderzoek waarin een ex-militant van extreemrechts eind juni werd opgepakt, aldus een bron dicht bij het onderzoek.