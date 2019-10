Tien onderkoelde migranten, ook jonge kinderen, levend uit koelwagen gehaald in ferryterminal Calais

27 oktober 2019

Bron: Belga

Aan de ferryterminal in de haven van Calais in het noorden van Frankrijk zijn vanochtend in een koelvrachtwagen tien onderkoelde migranten aangetroffen, zo heeft de regionale krant la Voix du Nord gemeld.