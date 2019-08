Tien nieuwe getuigenissen in Frankrijk rond affaire Jeffrey Epstein ADN

22 augustus 2019

14u07

Bron: Belga 0 De Franse vereniging tegen kindermisbruik 'Innocence en danger' heeft tien getuigenissen ontvangen in de zaak van de Amerikaanse financier Jeffrey Epstein die werden gepleegd op Frans grondgebied. Dat meldt de vereniging vandaag. Het gaat om "twee of drie" getuigenissen van getuigen, de rest zou van slachtoffers zelf komen.

De slachtoffers "mogen dan niet allemaal Frans zijn, maar wat er gebeurde, werd gepleegd op Frans grondgebied, en waarschijnlijk door Fransen", voegde de voorzitter Homayra Sellier eraan toe.

De klachten zijn nu in behandeling en worden doorgestuurd naar het Parijse parket en naar Amerikaanse rechtbanken, aldus Sellier.

De vereniging had na de arrestatie van de miljardair een oproep gedaan tot getuigenissen in de zaak en schreef op 12 augustus een open brief naar de procureur van Parijs, Rémy Heitz, om een vooronderzoek te openen. "Vanuit een betrouwbare bron heeft Innocence in Danger onlangs bevestigd dat verschillende slachtoffers van het prostitutienetwerk, opgericht door Jeffrey Epstein en zijn handlangers, ook de Franse nationaliteit hebben", schreef Sellier toen. Epstein bezat ook een appartement in Parijs, dat vaak werd bezocht door zijn goede vriend Jean-Luc Brunel, een modellenscout.

Jeffrey Epstein is een Amerikaanse miljardair die onlangs dood werd aangetroffen in zijn gevangeniscel, nadat hij ervan werd beschuldigd tientallen minderjarige meisjes te hebben misbruikt.