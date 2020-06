Tien miljoen inwoners Wuhan getest: 300 asymptomatische gevallen ontdekt ADN

02 juni 2020

13u26

Bron: Belga 0 Bij de grootschalige testactie bij 10 miljoen inwoners van de Chinese stad Wuhan zijn 300 asymptomatische besmettingen met het nieuwe coronavirus ontdekt. De besmette personen en 1.174 personen met wie ze nauw contact hadden, zijn geïsoleerd en worden medisch opgevolgd, berichten de staatsmedia dinsdag, die de overheid citeren.

Experts noemen het aandeel besmettingen zonder symptomen in de bevolking "uiterst gering". Ook zijn geen gevallen bekend die door deze personen besmet zijn.

De tests gingen van start midden mei en werden in een periode van amper twee weken uitgevoerd. De maatregel werd genomen nadat een cluster van nieuwe gevallen in de stad de angst voor een tweede golf van besmettingen opriep.



Het nieuwe coronavirus werd voor het eerst gesignaleerd in Wuhan in december vorig jaar. De stad was het ergst getroffen in China. Op 23 januari werd Wuhan voor 76 dagen afgegrendeld van de buitenwereld. Officieel zijn er in het land 4.634 dodelijke slachtoffers geteld van longaandoening Covid-19. Alleen al in de provinciehoofdstad zouden het er 3.869 zijn.

