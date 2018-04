Tien mensen opgepakt na inval Nederlandse politie bij motorclub No Surrender

TMA

07 april 2018

13u29

Bron: Belga

1

De Nederlandse politie heeft gisteren tien mensen opgepakt na een actie in het clubhuis van motorclub No Surrender in de stad Haarlem (provincie Noord-Holland). Er was "meer dan vermoedelijk" sprake van harddrugs en verboden wapens in het clubhuis, zo zegt de politie.