Tien megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners erbij tegen 2030 jv

10 juli 2018

14u02

Bron: dpa 0 Het aantal steden met meer dan 10 miljoen mensen groeit. Tegen 2030 zullen er wereldwijd 43 dergelijke steden bestaan. Dat deelde het Duitse Federaal Bureau voor de Statistiek in Wiesbaden mee. Het haalde daarvoor data van de Verenigde Naties aan.

Momenteel zijn er 33 steden van die omvang. Het grootstedelijk gebied rond de Japanse hoofdstad Tokio met 37,5 inwoners is de grootste. Dan volgen New Delhi met 28,5 miljoen en Shanghai met 25,6 miljoen inwoners. Verwacht wordt dat in 2030 New Delhi de eerste plaats inneemt met bijna 39 miljoen inwoners.

Megasteden bevinden zich overwegend in Azië (19) en Latijns-Amerika (6). Op het Europese continent wordt Londen in 2030 een megastad en de vierde metropool met meer dan 10 miljoen inwoners, na Istanboel, Moskou en Parijs.

Ook de bevolking in de steden zal over het algemeen toenemen. Tegen 2030 zullen er met 5,2 miljard ongeveer 1 miljard meer mensen in de steden leven dan vandaag. Het deel stadsbewoners zal dan 60 procent van de wereldbevolking uitmaken, vandaag is dat 55 procent. Wereldwijd zijn er momenteel 548 miljoenensteden.