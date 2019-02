Tien jeugdvoetballers sterven in zware brand in Braziliaans trainingscentrum: “Flamengo rouwt” avh aw Daimy Van den Eede

08 februari 2019

12u14

Bron: BBC, The Guardian, The Independent, ENEX, AP, Belga 64 In de slaapzalen van het trainingscentrum van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo in Rio de Janeiro is een zware brand uitgebroken. Daarbij zijn tien jeugdspelers overleden, drie anderen raakten gewond. Dat meldden lokale media.

Intussen bevestigde de brandweer dat de brand is ontstaan in de verblijven voor de jeugdspelers van 14 tot 17 jaar. Volgens zender Sportv zijn onder de slachtoffers zes jonge spelers overleden en vier medewerkers van de club.



De brand brak uit om ongeveer vijf uur ‘s ochtends plaatselijke tijd, en kon pas twee uur later onder controle gebracht worden door de brandweer. Het complex was nog maar twee maanden geleden uitgebreid. De regio werd de afgelopen dagen geteisterd door noodweer, maar het is nog onduidelijk wat de exacte oorzaak van de brand was.

Een van grootste clubs in Brazilië

Flamengo is een van de grootste voetbalclubs van Brazilië. Voetballers als Ronaldinho en Romario hebben voor de club gespeeld. Ook Real Madrid-speler Vinicius Jr speelde eerder voor Flamengo, hij betuigt op Twitter zijn medeleven.

Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força 😢 Vinicius Jr ⚡️(@ vini11Oficial) link

“Flamengo rouwt”, laat ook de club weten op Twitter via een zwarte achtergrond. Vanuit heel de wereld stromen steunbetuigingen aan de populaire Braziliaanse eersteklasser toe.

‘Clasico’

Morgen stond normaal de ‘clasico’ in de halve finale van het regionale kampioenschap tegen eeuwige rivaal Fluminense op het programma, maar de voetbalfederatie van de staat Rio de Janeiro heeft al aangegeven op Twitter dat ze in overleg met beide clubs de wedstrijd wil uitstellen.

Tweede klap

Het is de tweede grote klap in ruim 2 jaar tijd voor het Braziliaanse voetbal. In november 2016 crashte het vliegtuig van voetbalclub Chapecoense in Colombia. 71 mensen, onder wie 19 spelers, 14 stafleden en 20 journalisten, overleefden de ramp niet.