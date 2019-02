Tien jeugdvoetballers sterven in brand in slaapzalen van Braziliaans trainingscentrum avh Daimy Van den Eede

08 februari 2019

12u14

Bron: BBC, The Guardian, The Independent, ENEX, AP 43 In de slaapzalen van het trainingscentrum van de Braziliaanse voetbalclub Flamengo in Rio de Janeiro is een zware brand uitgebroken. Daarbij zijn tien jeugdspelers overleden, drie anderen raakten gewond. Dat melden lokale media.

De brand brak uit om 5.10 uur plaatselijke tijd en het duurde tot 7.30 uur voor de brandweer het vuur kon blussen.

Geen enkele van de tien slachtoffers is al geïdentificeerd, maar alle spelers die in de slaapzalen aanwezig waren, waren tussen 14 en 17 jaar oud. “Spelers van de jeugdploegen van Flamengo sliepen in de slaapzalen toen de brand uitbrak”, zegt Douglas Henaut aan de Braziliaanse tv-zender Globo News.

Het trainingscomplex werd nog maar twee maanden geleden uitgebreid. De regio werd de afgelopen dagen getroffen door noodweer, maar de oorzaak van de brand is voorlopig onduidelijk.

Een van grootste clubs in Brazilië

Flamengo is een van de grootste voetbalclubs van Brazilië. Voetballers als Ronaldinho en Romario hebben voor de club gespeeld. Ook Real Madrid-speler Vinicius Jr speelde eerder voor Flamengo, hij betuigt op Twitter zijn medeleven.

Que notícia triste! Oremos por todos! Força, força e força 😢 Vinicius Jr ⚡️(@ vini11Oficial) link