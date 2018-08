Tien jaar inburgeringstest in Duitsland: "Een succes" AV

28 augustus 2018

15u39

Bron: BELGA 0 "Niet moeilijker dan een theoretisch rijexamen", zo beloofde toenmalig Duits minister van Binnenlandse Zaken Peter Altmeier in 2008 bij de invoering van de verplichte inburgeringstests voor allochtonen die de Duitse nationaliteit willen. De test wordt een groot succes genoemd: jaarlijks slaagt ongeveer 98 procent. De test is ook interessant voor de staatskas: elke deelnemer betaalt 25 euro.

Bij de invoering van de test klonken nog veel kritische stemmen uit politieke oppositiehoek en migrantenverenigingen. Die zijn veelal verstomd, juist omdat gedurende tien jaar bijna iedereen slaagt. Vorig jaar waren er ruim 110.000 deelnemers. Het merendeel daarvan waren Turken (een kleine 15.000), maar ook zo'n 7.500 Britse brexit-vluchtelingen namen deel.

Het examen "Duits burgerschap" moet afgelegd worden bij een inspectie van het ministerie voor Migratie en Vluchtelingen. Het achterliggende idee van de test is dat wie Duitser wil worden, een idee moet hebben van de regels en gebruiken van zijn toekomstige autochtone landgenoten. De test kwam er bovenop de al langer geldende verplichting dat een Duitser het Duits moet beheersen.

Uitstekende resultaten

De uitstekende resultaten bij de inburgeringstest hebben ook te maken met de mogelijkheid om op het internet eerst de lijst van vragen én antwoorden na te gaan. Voorts mag de test naar believen een tweede, derde of hogere keer worden afgelegd. Bovendien volstaat het om 17 van de 33 vragen juist te hebben, om te slagen. In de test komen vragen aan bod die menig autochtoon zelf niet zou kunnen beantwoorden. Zo luidt één van de meerkeuzevragen "In de DDR leefde vooral migranten uit..? " met als mogelijkheden: 1. Vietnam, Polen, Mozambique, 2. Frankrijk, Roemenië, Somalië, 3. Chili, Hongarije, Zimbabwe of 4. Noord-Korea, Mexico, Egypte.

Tien jaar geleden vreesde de oppositie dat de overheid de geïnteresseerden op de verkeerde voet zou zetten met slecht geformuleerde vragen. Na tien jaar trekt de regering een gunstige balans en is het niet van plan veranderingen aan de test aan te brengen. Enkel de Groenen sputteren tegen. Zij vinden de "opbouw en bevragingstechnieken van de huidige inburgeringstests" nog voor veel verbetering vatbaar.

Meer over politiek