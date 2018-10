Tien jaar geleden kerfde jager zijn nummer in een boom en dat blijkt godsgeschenk voor drie verdwaalde studentes HA

Bron: Belga, France Bleu 0 Drie Chinese studentes, die verloren liepen in een bos nabij Genève, zijn gered kunnen worden dankzij een telefoonnummer dat in een boom was gekerfd. Een jager liet er tien jaar geleden zijn nummer achter zodat wandelaars hem informatie zouden kunnen doorspelen over dode of gewonde dieren.

Het telefoonnummer was alvast een godsgeschenk voor drie jonge Chinezen, die in Lille studeren en in de buurt van Genève op vakantie waren. Tijdens een wandeling gisteren op de berg Salève verlieten ze het pad, maar liepen vervolgens hopeloos verloren. “Ze merkten een telefoonnummer op dat in de stam van een boom stond gekerfd”, zegt de bergpolitie van Annecy in Franse media. Het trio toetste het nummer in en kreeg Guy Servage aan de lijn. De 75-jarige jager liet een decennium geleden zijn telefoonnummer achter in het bos.

“Ze spraken niet goed Frans en ik geen woord Engels, maar het was duidelijk dat ze verdwaald waren. Ze klonken in paniek en hadden schrik”, getuigt Guy in een regionale krant. De zeventiger alarmeerde na het gesprek de hulpdiensten, die een reddingsploeg de berg opstuurde. Rond 22 uur, ongeveer vijf uur nadat de vrouwen verdwaald raakten, werden ze gelokaliseerd. De studentes vertoonden onderkoelingsverschijnselen en werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht.



Het is niet de eerste keer dat Guy’s nummer door verdoolde wandelaars wordt opgepikt. Zo gidste de jager ooit twee verdwaalde hikers uit Genève telefonisch terug naar de bewoonde wereld, meldt France Bleu.