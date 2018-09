Tien jaar cel voor oud-president El Salvador wegens verduistering van overheidsgeld IB

13 september 2018

Bron: Belga 0 De voormalig president van El Salvador, Elías Antonio Saca, is vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien jaar. Volgens de nieuwssite La Pagina achtte de rechter hem schuldig aan verduistering van overheidsgeld.

Saca, die in de periode 2004-2009 aan de macht was, zou zich 300 miljoen dollar hebben toegeëigend. Op zijn bezittingen was eerder al beslag gelegd. Ook een zestal vertrouwelingen moet wegens medeplichtigheid geruime tijd de cel in.