Tien Iraanse studenten sterven bij busongeval op universiteitscampus

26 december 2018

11u14

Tien studenten zijn om het leven gekomen in een busongeval op een campus van een van de grootste universiteiten van Teheran. Dat meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim.

De bus vervoerde in totaal dertig studenten en reed op een bergweg van de wetenschapscampus van de islamitische universiteit Azad, in het noordwesten van Teheran. Het voertuig botste op een betonnen zuil. Zeven mensen waren op slag dood. Drie anderen stierven later aan hun verwondingen.

De universiteit legde de verantwoordelijkheid voor het ongeval bij de chauffeur. Op sociale media wordt echter melding gemaakt van de verouderde busvloot en gebrekkig onderhoud.