Tien gewonden bij mesaanval op bus in Duitse Lübeck, inzittenden overmeesteren dader

20 juli 2018

15u09

Bron: N-TV - Bild - DPA - Belga - ANP 245 In de Noord-Duitse stad Lübeck heeft een man op een lijnbus tien mensen met een mes verwond. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Sleeswijk-Holstein, Hans-Joachim Grote (CDU). Zes mensen kregen een messteek, vier anderen werden op een andere manier verwond. De dader, volgens het Openbaar Ministerie een 34-jarige Duitse staatsburger van Iraanse afkomst, kon door inzittenden worden overmeesterd. Hij is opgepakt. Over zijn motief is niets bekend.

Drie gewonden zouden er ernstig aan toe zijn. Onder de gewonden zijn ook twee Nederlanders. Volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het om twee mannen van 21 jaar oud. Tv-zender N-TV sprak even van een dodelijk slachtoffer, maar de politie ontkent dat.

Keukenmes

De lokale krant Lübecker Nachrichten bericht voorts onder aanhaling van een ooggetuige dat de bus vol zat en onderweg naar Travemünde was, toen plotseling een passagier een rugzak liet vallen. De man trok daarop een keukenmes en viel andere passagiers aan.



De buschauffeur, die ook werd aangevallen, kon al rijdend de deuren van de bus openen zodat de reizigers konden ontsnappen, zegt een getuige op de bus. Een andere getuige vertelt hoe een van de reizigers net zijn plaats had afgestaan aan een oudere vrouw toen hij in de borst werd gestoken.

Overmeesterd

De aanvaller werd door inzittenden van de bus overmeesterd, meldt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Lübeck. Over zijn motief is niets bekend. Hij weigert tot dusver te antwoorden op de tegen hem opgelegde beschuldigingen. "De verdachte heeft voor het ogenblik zijn mond nog niet opengedaan", laat de woordvoerster van het openbaar ministerie, Ulla Hingst weten. Volgens Hingst is de aanvaller een 34-jarige Duitse staatsburger die in Iran is geboren. Hij woont in Lübeck.

Terreur niet uitgesloten

Het Openbaar Ministerie stelt dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een terreuraanslag gaat, maar zegt ook dat "niets kan worden uitgesloten". De man had een rugzak bij zich met brandbaar materiaal.

De man zal wellicht zaterdagvoormiddag voor de onderzoeksrechter geleid worden. Het OM wil een arrestatiebevel voor de dertiger krijgen wegens poging tot opzettelijke brandstichting, slagen en verwondingen en mishandeling.

Es hat in #lübeck #kücknitz einen Vorfall in einem Linienbus gegeben. Dabei wurden Menschen verletzt. Es wurde niemand getötet. Der Täter konnte überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Wir sind weiterhin vor Ort und berichten auch hier weiter. Polizei SH(@ SH_Polizei) link

Die Identität des Täters ist geklärt: Ein 34-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit Wohnsitz in #Lübeck. Es liegen aktuell keine Hinweise auf eine politische Radikalisierung des Mannes + derzeit auch keinerlei Anzeichen auf einen terroristischen Hintergrund vor. #Kücknitz Polizei SH(@ SH_Polizei) link

Im Bus in #Lübeck-#Kücknitz lag ein Rucksack, aus dem es qualmte. Der Rucksack wurde durch Mitarbeiter des Munitionsräumdienstes überprüft. Es befand sich Brandbeschleuniger, aber kein Sprengstoff in dem Rucksack. Er wurde gesichert. Polizei SH(@ SH_Polizei) link

Nach aktuellem Stand gehen wir von 10 verletzten Personen in #lübeck #kücknitz aus. Sie wurden zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Polizei SH(@ SH_Polizei) link