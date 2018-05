Tien gewonden bij bomaanslag op politiegebouw in Surabaya; vier terroristen gedood IB

14 mei 2018

05u30

Bron: Belga 6 Bij de aanslag met een motorfietsbom, aan het hoofdkwartier van de politie in de Indonesische stad Surabaya, zijn de vier aanvallers gedood. Er vielen ook tien gewonden, onder wie vier politieagenten.

De vier omgebrachte terroristen reden op twee brommers, aldus politiewoordvoerder Frans Barung Mangera. Op een van de brommers zat een 8-jarig meisje. Zij raakte gewond. "We hopen dat ze het zal overleven."

Beelden van een bewakingscamera die online verspreid werden, tonen hoe twee politieagenten een motorfiets deden stoppen aan de poort van het politiestation voor de bom tot ontploffing wordt gebracht.

Kamikazes

Gisteren vielen zes zelfmoordterroristen nog drie kerken aan in de stad. Daarbij vielen naast de kamikazes acht dodelijke slachtoffers.

De politie doodde gisteravond ook een vermoedelijke islamistische militant, nadat bij een ontploffing in zijn appartement in de stad Sidoarjo zijn vrouw en een van zijn kinderen omkwam. De politie schoot de man neer toen ze aankwamen bij het appartement, en de man aantroffen met een ontstekingsmechanisme.

Na de aanslag van maandag riep de Indonesische president Joko Widodo het parlement op de herziene anti-terrorismewetten goed te keuren. "Ik roep het Huis van Volksvertegenwoordigers en de bevoegde ministers op de gesprekken over de herziene wet, die we in februari 2016 indienden, zo snel als moglelijk af te ronden. Deze wet is een belangrijke wettelijke paraplu voor de politie, om sterk op te treden bij de preventie van terreurdaden."

Widodo waarschuwde dat hij een noodwet zou uitvaardigen als het parlement er niet in slaagde de herziene wet voor juni goed te keuren.