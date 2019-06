Tien gedetineerden komen om bij geweld in gevangenis in Paraguay TT

17 juni 2019

07u48

Bron: Belga 0 Tien gedetineerden zijn omgekomen bij rellen tussen rivaliserende drugsbendes in een gevangenis in Paraguay. Vijf van de dodelijke slachtoffers waren onthoofd. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De confrontaties vonden plaats in de gevangenis van San Pedro, op zo'n 400 kilometer van hoofdstad Asuncion.

De gevechten ontstonden tussen leden van twee rivaliserende drugsbendes, de Braziliaanse Primeiro Comando da Capital en Clan Rotela, een clan die bestaat uit Braziliaanse en Paraguayaanse dealers. Dat stelt het ministerie.

De rellen startten gisteren in het midden van de dag en duurden zeker drie uur. Naast de tien doden vielen er ook zes gewonden. Volgens de eerste elementen van het onderzoek is er een verband met de moord vrijdag van twee gedetineerden in de gevangenis van Tacumbu in Asuncion.