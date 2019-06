Tien doden na explosie bomauto in Syrië RL

02 juni 2019

00u17

Bron: Belga 0 Minstens tien mensen zijn zaterdag omgekomen bij een zelfmoordaanslag met een bomauto in de stad Raqqa, de vroegere hoofdstad van terreurgroep IS in het noorden van Syrië. Dat laat het Syrische Observatorium voor Mensenrechten (SOHR) weten.

Bij de aanslag stierven vijf burgers en vijf strijders van de Democratische Syrische Strijdkrachten (FDS), de Arabisch-Syrisch Koerdische troepenmacht die door Washington gesteund wordt.

De aanval, die voorlopig nog niet opgeëist is, werd voorafgegaan door een bomexplosie in een ander deel van de stad. Daarbij raakten enkele mensen gewond, aldus SOHR. Volgens de directeur van de SOHR, Rami Abdel Rahmane, viseerde de daders de troepen van de FDS.

De aanslag vond plaats rond het rondpunt “al-Naïm" (paradijs in het Arabisch), waar IS onthoofdingen uitvoerde en andere gruweldaden pleegde toen de terreurgroep aan de macht was in de stad. De locatie werd toen omgedoopt tot "rondpunt van de hel".

Op 23 maart kondigde de Arabisch-Syrisch Koerdische troepenmacht het einde van het IS-kalifaat aan.