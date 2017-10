Tien doden na brand in Saoedische hoofdstad Riyad 09u26

Bron: Belga 0 Bij een brand in een schrijnwerkerij in de Saoedische hoofdstad Riyad zijn tien mensen om het leven gekomen en drie anderen gewond geraakt. Dat meldt de civiele bescherming van Saoedie-Arabië.

De brand deed zich voor in een atelier in de wijk Badr, in het oosten van Riyad. Over de oorzaak van de brand of de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.