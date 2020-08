Tien doden en drieduizend beschadigde en vernielde huizen door overstromingen in Soedan ISA

06 augustus 2020

12u57

Bron: Belga 0 Door hevige regenval in Soedan zijn zeker tien personen om het leven gekomen en ruim 3.300 woningen beschadigd of vernield. Dat zegt de Soedanese burgerbescherming donderdag. De regenval teisterde deze week een groot deel van het land.

Volgens de burgerbescherming werden 1.800 woningen volledig verwoest en 1.508 gedeeltelijk. Daarnaast troffen de overstromingen 21 scholen en 8 moskeeën.

De Verenigde Naties verklaarden woensdag dat 50.000 personen getroffen werden door de overstromingen. OCHA, het VN-Coördinatiebureau voor Humanitaire Hulp, zegt in een persmededeling "dat de stortregen van de voorbije dagen in Soedan leidde tot overstromingen, aardverschuivingen, en schade aan huizen en infrastructuur in veertien van de achttien staten van het land". Vorige week leidden overstromingen tot vijf dodelijke slachtoffers en ongeveer 3.500 beschadigde of vernielde huizen, volgens de persmededeling.

Hevige regenval is normaal in Soedan van juni tot oktober. Ieder jaar leidt dat ook tot zware overstromingen.