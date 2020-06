Tien doden bij schietpartij in ontwenningscentrum in Mexico AW

07 juni 2020

10u19

Bron: Belga 0 Bij een schietpartij in een ontwenningscentrum voor drugsverslaafden in Irapuato, een stad in de de Mexicaanse deelstaat Guanajuato, zijn zaterdag zeker tien mensen om het leven gekomen.

Een groep gewapende mensen kwam het centrum rond 16 uur lokale tijd binnengewandeld en opende het vuur. Negen mensen kwamen daarbij op slag om het leven, een tiende overleed later in het ziekenhuis, maakten de lokale autoriteiten zondag bekend.



Guanajuato is een industrieel gebied in het centrum van Mexico en de thuisbasis van heel wat grote autoconstructeurs en energieconcerns. Dat trekt criminele organisaties aan die zich bezighouden met drugstrafiek, oplichting, diefstal en ontvoeringen. De bekendste zijn de kartels Jalisco Nueva Generación (CJNG) Santa Rosa de Lima.



Mexico registreerde vorig jaar meer dan 34.500 moorden, het hoogste aantal sinds 1997.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.