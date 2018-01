Tien doden bij crash van militaire helikopter in Colombia

In Colombia zijn bij de crash van een militaire helikopter tien mensen omgekomen. De helikopter stortte om een nog niet achterhaalde oorzaak neer in het departement Antioquia in het noordwesten van het Zuid-Amerikaanse land. Dat deelden de strijdkrachten mee.