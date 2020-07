Tien Belgische toeristen in quarantaine in Italië nadat een van hen coronavirus oploopt KVDS

24 juli 2020

18u19 4 Tien Belgische toeristen zijn op hun vakantiebestemming in Italië in quarantaine geplaatst nadat een van hen ziek werd en positief testte op het coronavirus. Dat melden verscheidene regionale kranten in Italië, waaronder Corriere Dell Umbria en Umbria Domani.

De toeristen huurden een vakantiehuisje in Marsciano, een gemeente in de provincie Perugia. Een van hen voelde zich niet helemaal lekker en werd getest op het coronavirus. De test was positief en daarop kreeg hij het bevel van de gemeente om in quarantaine te gaan in het vakantiehuisje waar de Belgen verbleven. De Belg zou er niet erg aan toe zijn en zijn gezondheidstoestand zou niet zorgwekkend zijn.

Negen andere Belgen met wie de patiënt op reis was, moesten ook in quarantaine. Zij lieten zich ook testen en wachten nu op de uitslag. De quarantainemaatregel van de gemeente is veertien dagen geldig. De Belgen moeten een negatieve test kunnen voorleggen eer ze weg mogen.



De autoriteiten zijn inmiddels ook gestart met contacttracing. Burgemeester Francesca Mele vertelde aan de krant La Notizia Quotidiana dat er momenteel wordt nagegaan waar de toeristen tijdens hun vakantie allemaal geweest zijn “om eventuele risicosituaties op te sporen en de nodige maatregelen te nemen”.



