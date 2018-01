Tien Amerikaanse toeristen en twee piloten komen om bij vliegtuigcrash in Costa Rica Redactie

03u15

Bron: belga 2 Ministerio de Seguridad Pública Tien Amerikaanse toeristen en twee piloten zijn om het leven gekomen bij een crash van een klein vliegtuig in het westen van Costa Rica. Dat melden de autoriteiten van het Midden-Amerikaanse land.

Het toestel is in de buurt van Punta Islita in de provincie Guanacasta neergestort in de bergen en in vlammen opgegaan. De inzittenden zouden alle tien de Amerikaanse nationaliteit hebben gehad. Dat meldt de president van Costa Rica, Luis Guillermo Solis in een verklaring op Twitter.

Het zou om meerdere leden van een familie gaan, die op vakantie waren in Punta Islita. Volgens plaatselijke media zou het toestel in de problemen geraakt zijn bij het opstijgen en kort daarna neergestort zijn.

El Gobierno lamenta accidente aéreo y ofrece colaboración a familiares de víctimas pic.twitter.com/hIdobAzlhh Luis Guillermo Solís(@ luisguillermosr) link