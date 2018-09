Ticketmaster-schandaal: Amerikaanse ticketwebsite rekruteert professionele doorverkopers om twee keer winst te pakken kv

20 september 2018

17u51

Bron: CBC 3 Ticketmaster, de Amerikaanse website die toegangskaarten voor concerten en evenementen verkoopt, heeft geheime overeenkomsten met “scalpers”, handelaars die de tickets opkopen en doorverkopen aan een hogere prijs. Ticketmaster biedt software aan die hen helpt om de kaartjes op hun eigen site aan te bieden en krijgt in ruil nog eens commissie op de doorverkochte tickets. Dat blijkt uit een undercoveronderzoek van de Canadese openbare omroep CBC en de krant Toronto Star.

Ticketmaster is eigendom van concertpromotor Live Nation. Het bedrijf verkoopt kaartjes voor allerlei evenementen, gaande van concerten tot theatervoorstellingen en sportevenementen en is de grootste ticketverkoper in Noord-Amerika.

Ook in België is Ticketmaster actief. In ons land is de georganiseerde doorverkoop van tickets echter verboden.



In het openbaar keurt ook de Noord-Amerikaanse Ticketmaster de doorverkooppraktijk af. Het bedrijf trof zelfs maatregelen om “scalping” te ontmoedigen, door het aantal tickets dat klanten willen kopen, te beperken. Enkele jaren geleden zei CEO Irving Azoff nog dat hij vindt dat de doorverkoop van tickets illegaal zou moeten zijn. In werkelijkheid blijkt echter dat Ticketmaster ingaat tegen zijn eigen regels en de secundaire ticketmarkt stimuleert.

Ik heb makelaars die letterlijk een paar honderd accounts hebben. Het is niet iets waar we naar kijken of dat we aangeven. Medewerker Ticketmaster

Undercover op conferentie

In juli stuurden CBC News en Toronto Star twee undercoverjournalisten naar Ticket Summit 2018, een besloten conventie voor tickethandelaren in Las Vegas. Ze deden zich voor als scalpers en woonden een presentatie bij van Ticketmasters “professioneel doorverkoopprogramma”.

Het bedrijf vertelde hen dat Ticketmaster een oogje dichtknijpt voor scalpers die met bots en nepidentiteiten tickets opkopen en die dan aan een verhoogde prijs weer op de markt zetten. Ticketmaster verdient immers nog een keer geld op die herverkoop. “Ik heb makelaars die letterlijk een paar honderd accounts hebben”, zei een van de verkopers. “Het is niet iets waar we naar kijken of dat we aangeven.”

Software

Tijdens een andere sessie, die niet toegankelijk was voor de pers, woonden de undercoverjournalisten een bijeenkomst bij getiteld: “We appreciëren de samenwerking: meer makelaars dan ooit zijn geregistreerd bij Ticketmaster”. Daar kreeg het publiek te horen dat Ticketmaster een professioneel doorverkoopprogramma had ontwikkeld: TradeDesk, een onlinesysteem voor inventarisbeheer door scalpers. Het bedrijf noemt dit “het krachtigste ticketverkoopmiddel ooit”.

Via TradeDesk kunnen scalpers grote hoeveelheden tickets die ze aankochten via Ticketmaster opnieuw registreren voor de doorverkoop. Met één klik op de knop kunnen ze de prijzen laten stijgen of dalen, afhankelijk van de vraag ernaar.

We hebben miljoenen dollars aan deze tool gespendeerd. Het laatste wat we willen is dat ticketmakelaars in de positie komen waarbij ze hun inventaris niet bij ons kunnen verkopen. Medewerker Ticketmaster

Noch TradeDesk of het professionele doorverkoopprogramma worden vermeld op de Ticketmaster-website of in de bedrijfsrapporten. Om toegang te krijgen tot TradeDesk moet eerst een registratieaanvraag ingediend worden.

Nochtans heeft Ticketmaster een afdeling die zich specifiek bezighoudt met de opsporing van verdachte activiteiten op zijn website, maar die afdeling laat TradeDesk-gebruikers met rust, zo deelde een van de medewerkers tijdens de conventie mee.

“We hebben miljoenen dollars aan deze tool gespendeerd. Het laatste wat we willen is dat ticketmakelaars in de positie komen waarbij ze hun inventaris niet bij ons kunnen verkopen”, antwoordde de verkoper op de vraag of Ticketmaster daarmee niet ingaat tegen de eigen gebruiksvoorwaarden.

Twee keer commissie

Dankzij dit programma kan Ticketmaster twee keer commissie krijgen op de verkoop van een kaartje: een keer op de verkoop via hun eigen website en een keer op de doorverkoop via de scalpers. In dat laatste geval ligt de verkoopprijs en bijgevolg ook de commissie vaak nog een stuk hoger.

CBC kreeg een kopie in handen van Ticketmasters officieel doorverkoophandboek, dat niet alleen het commissiesysteem uit de doeken doet, maar ook uitlegt hoe Ticketmaster werkt met beloningen. Wanneer scalpers bijvoorbeeld een omzet realiseren van 500.000 of 1 miljoen dollar per jaar, zal Ticketmaster zijn commissie verlagen. Tijdens de conferentie in Las Vegas vertelde een Ticketmaster-medewerker dat een honderdtal doorverkopers in Noord-Amerika TradeDesk gebruiken om miljoenen tickets per jaar te verhandelen.

"Veilige plek aanbieden"

In een schriftelijke verklaring aan CBC gaat Ticketmaster niet in op het bestaan van TradeDesk of de conventie in Las Vegas. Zolang er een onevenredigheid bestaat tussen vraag en aanbod voor live-evenementen “zal er onvermijdelijk een secundaire markt” zijn, stelt het bedrijf. “Als het grootste ticketverkoopplatform ter wereld, dat duizenden teams, artiesten en zalen vertegenwoordigt, geloven we dat het onze taak is om een markt aan te bieden die een veilige plek vormt voor fans om tickets te kopen en te verkopen, op zowel de primaire als de secundaire markt”, reageerde Catherine Martine, senior vicepresident communicatie bij de Ticketmaster-hoofdzetel in Los Angeles.