Tichanovskaja waarschuwt andere landen voor akkoorden met regering-Loekasjenko

08 september 2020

12u24

Bron: Belga 0 S vetlana Tichanovskaja, de kandidate van de oppositie bij de omstreden presidentsverkiezingen van augustus in Wit-Rusland, heeft andere landen gewaarschuwd voor het sluiten van akkoorden met de regering van president Aleksandr Loekasjenko. Voor de Raad van Europa heeft ze dinsdag gezegd dat Loekasjenko geen legitieme macht meer heeft. Er is internationale druk nodig, zei ze.

De Wit-Russische oppositiekandidate sprak vandaag het Comité van Politieke Aangelegenheden en Democratie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa toe. "Geen enkele internationale organisatie erkende deze valse resultaten", zei ze over de presidentsverkiezingen. "Zeker de Wit-Russische bevolking heeft geweigerd deze fraude te aanvaarden."

Volgens haar betekent dit dat Loekasjenko geen enkele legitimiteit heeft als president van Wit-Rusland. "Hij vertegenwoordigt ons land niet meer. Landen en machten die deals met Loekasjenko maken, doen dit op eigen risico.”

In haar toespraak wees Tichanovskaja op de gebeurtenissen in haar land, waar sinds de verkiezingen van 9 augustus massaprotesten plaatsvinden die door de autoriteiten hard worden onderdrukt. "Oppositieleiders zitten vast onder valse aanklachten, worden geïntimideerd of zelfs het land uitgezet", zei ze. "Honderden mensen worden opgesloten, verkracht, geslagen. Dit mag de norm niet zijn in Europa", aldus Tichanovskaja.

Internationale sancties

"Ik weiger te geloven dat dit het lot van mijn land is, net als miljoenen Wit-Russen", zei ze. "Ik weiger te geloven dat de wereld dit zal laten passeren. Mijn land, mijn natie, mijn volk heeft nu hulp nodig. We hebben internationale druk nodig op dit regime, op dit ene individu dat wanhopig vasthoudt aan de macht." Ze riep op tot sancties tegen personen die "misdadige bevelen geven en uitvoeren die internationale normen en mensenrechten schenden".

Ze hoopt dat het nieuwe Wit-Rusland zijn plaats in de Raad van Europa kan opnemen tussen de landen waar democratie, mensenrechten en de rechtstaat worden gerespecteerd. Daarvoor moeten alle politieke gevangen in het land worden vrijgelaten.

