Tichanovskaja waarschuwt andere landen voor akkoorden met regering-Loekasjenko

08 september 2020

12u24

Bron: Belga 0 S vetlana Tichanovskaja, de kandidate van de oppositie bij de omstreden presidentsverkiezingen van augustus in Wit-Rusland, heeft andere landen gewaarschuwd voor het sluiten van akkoorden met de regering van president Aleksandr Loekasjenko. Voor de Raad van Europa heeft ze dinsdag gezegd dat Loekasjenko geen legitieme macht meer heeft. Er is internationale druk nodig, zei ze.

De Wit-Russische oppositiekandidate sprak vandaag het Comité van Politieke Aangelegenheden en Democratie van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa toe. "Geen enkele internationale organisatie erkende deze valse resultaten", zei ze over de presidentsverkiezingen. "Zeker de Wit-Russische bevolking heeft geweigerd deze fraude te aanvaarden."

Volgens haar betekent dit dat Loekasjenko geen enkele legitimiteit heeft als president van Wit-Rusland. "Hij vertegenwoordigt ons land niet meer. Landen en machten die deals met Loekasjenko maken, doen dit op eigen risico.”

In haar toespraak wees Tichanovskaja op de gebeurtenissen in haar land, waar sinds de verkiezingen van 9 augustus massaprotesten plaatsvinden die door de autoriteiten hard worden onderdrukt. "Oppositieleiders zitten vast onder valse aanklachten, worden geïntimideerd of zelfs het land uitgezet", zei ze. "Honderden mensen worden opgesloten, verkracht, geslagen. Dit mag de norm niet zijn in Europa", aldus Tichanovskaja.

Internationale sancties

"Ik weiger te geloven dat dit het lot van mijn land is, net als miljoenen Wit-Russen", zei ze. "Ik weiger te geloven dat de wereld dit zal laten passeren. Mijn land, mijn natie, mijn volk heeft nu hulp nodig. We hebben internationale druk nodig op dit regime, op dit ene individu dat wanhopig vasthoudt aan de macht." Ze riep op tot sancties tegen personen die "misdadige bevelen geven en uitvoeren die internationale normen en mensenrechten schenden".

Ze hoopt dat het nieuwe Wit-Rusland zijn plaats in de Raad van Europa kan opnemen tussen de landen waar democratie, mensenrechten en de rechtstaat worden gerespecteerd. Daarvoor moeten alle politieke gevangen in het land worden vrijgelaten, zei ze. De Britse Cheryl Gillan, voorzitter van het Comité, zei alvast dat de Raad van Europa Wit-Rusland in de toekomst wil opnemen als 48ste lid.

Andrej Savinych, voorzitter van de vaste commissie Binnenlandse Zaken van het Wit-Russische parlement, nam eveneens het woord. Hij zei dat de recente protesten in zijn land vanuit het buitenland worden gecoördineerd via sociale media. Ook verdedigde hij de aanpak van de Wit-Russische ordediensten en benadrukte hij dat bij die protesten leden van de ordehandhaving gewond zijn geraakt. “We weten dat ordediensten in andere Europese landen op dezelfde manier reageren wanneer protesten gewelddadig worden”, zei hij. “We moeten de juiste lessen trekken uit deze situatie. We moeten gepaste instructies opstellen voor de toekomst.”

Geen inmenging van buitenaf

Daarnaast noemde hij de standpunten van “sommige EU-landen” betreurenswaardig. “We willen geen inmenging van buitenaf”, klonk het. “Het kan de bedoeling van dialoog zijn om de macht van de ene groep naar de andere te verschuiven.” De Wit-Russische regeringsvertegenwoordiger zei ook dat Minsk niet aanvaardt dat de verkiezingen zouden zijn vervalst. “De verkiezingen zijn eerlijk verlopen en de autoriteit is stabiel. We kunnen een dialoog voeren als dat wordt erkend.”

De Belg Rik Daems, voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, zei aan het begin van de vergadering dat Wit-Rusland een vreselijke crisis meemaakt, vooral op vlak van mensenrechten. Hij riep eveneens op om af te zien van geweld en willekeurige arrestaties en om werk te maken van verandering. “Op het einde van de dag kan de oplossing enkel komen vanuit de Wit-Russische bevolking.” De Raad van Europa staat klaar om daarbij te helpen, zei hij nog.

Bezorgd

De Raad is erg bezorgd over de mensenrechtensituatie in Wit-Rusland, zei secretaris-generaal van de Raad van Europa, Marija Pejcinovic Buric, eerder op dinsdag in een persbericht. De repressie moet stoppen, zei ze. “Het voortzetten van zulke illegale praktijken vertegenwoordigt een duidelijk risico op een verslechtering van de al moeilijke situatie met onvoorspelbare gevolgen. Het gevaar bestaat dat Wit-Rusland zal afdrijven naar een staat van wetteloosheid en politieke vervolging.” Volgens haar is er geen andere optie dan een eerlijke en open dialoog met de burgermaatschappij, met het oog op noodzakelijke en snelle hervormingen.

De Raad van Europa zetelt in het Franse Straatsburg en bekommert zich om de bescherming van de mensenrechten in de 47 lidstaten. Wit-Rusland is dus geen lid, maar er bestaat wel een samenwerking rond verschillende thema’s. Wit-Rusland ondertekende ook verschillende akkoorden met de Raad.

