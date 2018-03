Tiahleigh (12) wordt geadopteerd door schijnbaar perfect gezin. 10 maanden later is ze plots verdwenen en komt sinister geheim naar boven KVDS

19 maart 2018

11 jaar was de Australische Tiahleigh Palmer toen ze begin 2015 bij de familie Thorburn ging wonen. Haar biologische moeder was in 2011 het voogdijschap over haar verloren nadat ze een tijdje in de gevangenis had gezeten en bij het schijnbaar stabiele gezin moest Tiahleigh een nieuwe kans krijgen in het leven. Maar 10 maanden later bleek ze plots spoorloos. Even daarna deed een visser in de buurt een macabere ontdekking.

Het was vader Rick Thorburn die het meisje naar eigen zeggen het laatste zag: hij zette haar op de ochtend van 30 oktober 2015 af aan Marsden State High School in Logan. Toen hij haar die middag weer wilde ophalen, daagde ze niet op. Op school bleek niemand haar die dag gezien te hebben. De Thorburns verwittigden daarop onmiddellijk de politie. 6 dagen later vond een visser het halfnaakte en gedeeltelijk ontbonden lichaam van het meisje op de oever van de Pimpama Rivier. Hoe ze precies aan haar einde was gekomen, was niet duidelijk.

Kist

Het gezin Thorburn – vader Rick, moeder Julene, zoon Trent en zoon Joshua – leek ontroostbaar. Op de begrafenis van het meisje was haar adoptievader een van de zes mensen die de kist droegen. Hij had een paars shirt aan met de woorden ‘Tiahleigh RIP’. Niemand vermoedde dat de familie iets met de misdaad te maken hadden, maar dat bleek niet zo te zijn. Een jaar later kwam de hele zaak in een stroomversnelling terecht. En het was een Facebookpost van de biologische moeder van Tiahleigh – Cindy Palmer – die het vuur aan de lont stak.

De vrouw was meteen na de dood van haar dochter een grote campagne gestart om te weten te komen wat er precies was gebeurd. Ze begon een Facebookgroep waarop ze de laatste stand van zaken in het onderzoek meedeelde en zorgde er ook voor dat foto’s van Tiahleigh op bussen in de stad Brisbane verschenen, met een eis om gerechtigheid.

Blauwe Ford Falcon

In september 2016 kondigden de speurders aan dat ze een blauwe Ford Falcon hadden gevonden, waarvan ze dachten dat die iets met de dood van het meisje te maken had. Toen Cindy Palmer op Facebook meldde dat ze niet wist aan wie de wagen toebehoorde, meldde een onbekende bron haar dat stiefvader Rick Thorburn zo’n wagen had. “De familie had de wagen verkocht enkele dagen nadat het lichaam van mijn dochter was gevonden”, aldus Cindy.

Het bericht werd opgepikt door de media en dat maakte dat de politie – die op een cruciaal punt in haar onderzoek was – snel moest handelen. Alle vier de leden van de familie Thorburn werden plots opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld. Volgens de politie zat vader Rick achter de moord en reed hij het lichaam van het meisje met zijn Ford Falcon naar de rivier, waarna hij de wagen online verkocht. En dat deed hij om iets vreselijks toe te dekken dat zijn zoon Trent had gedaan.

Net voor de dood van Tiahleigh had de jongste van de familie Thorburn aan enkele mensen verteld dat hij een seksuele relatie had met zijn 12-jarig adoptiezusje. Toen hij 18 was vertelde hij zijn neef in een berichtje via Facebook dat hij vreesde dat Tiahleigh zwanger was. Korte tijd later verwijderde hij dat bericht. Enkele uren voor de dood van het meisje, zei hij hetzelfde aan zijn moeder.

Julene ging tot bekentenissen over nadat ze door speurders die het gezin afluisterden, betrapt was op een belastende uitspraak. Ze maande haar gezin op de opname aan om “allemaal hetzelfde verhaal te vertellen”, dat ze de avond van de moord verzonnen hadden rond de verdwijning van Tiahleigh. De vrouw kreeg in november 18 maanden cel omdat ze de zaak had proberen toe te dekken om haar man en levensstijl te beschermen. Ze kan in mei voorwaardelijk vrijkomen.

"Mooie jongen"

Haar zoon Trent werd in september vorig jaar veroordeeld tot 4 jaar cel voor incest en het plegen van meineed. Na 16 maanden cel kwam bij op 19 januari van dit jaar voorwaardelijk vrij. Na een moeilijke tijd in de cel, waar hij “mooie jongen” genoemd werd en doodsbedreigingen kreeg.

De andere zoon van het gezin ontsnapte ook de dans niet. Joshua (22) pleitte net als zijn moeder schuldig aan meineed en het belemmeren van de rechtsgang. Hij kreeg in juli vorig jaar 15 maanden cel en kwam na 3 maanden voorwaardelijk vrij. Volgens zijn advocaten loog hij tot twee keer toe tegen de politie en ook tegen een speciale commissie uit angst voor zijn vader.

Schuldig

Vader Rick Thorburn liet vandaag via zijn advocaten weten dat hij tijdens zijn proces schuldig zal pleiten aan de moord op zijn adoptiedochter. De rechtszaak gaat op 25 mei van start. Meteen nadat hij in 2016 werd opgepakt probeerde de man uit het leven te stappen. Hij lag enkele dagen in een kunstmatige coma, maar werd weer naar de gevangenis overgebracht toen hij aan de beterhand was. Daar wacht hij nu zijn proces af. Hij riskeert levenslang.

Cindy Palmer hoopt dat ze op de dag van de veroordeling van Thorburn het hoofdstuk eindelijk zal kunnen afsluiten. Dat zei ze vandaag in een mededeling aan de nieuwszender ABC. “Mijn mooie dochter Tiahleigh verdient gerechtigheid. Ik hoop dat ze die zal krijgen op 25 mei.”