Thyssenkrupp wil van topman af

IB

25 september 2019

00u43

Bron: Belga

De Duitse industriegigant Thyssenkrupp wil van topman Guido Kerkhoff af. Het benoemingscomité van het bedrijf heeft de toezichtsraad aangeraden om zo snel mogelijk met Kerkhoff te onderhandelen over het einde van zijn mandaat. De toezichtsraad vergadert binnenkort over het advies. Kerkhoff werd in juli vorig jaar aangesteld als topman. Hij is benoemd tot eind september 2023.