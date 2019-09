Thunberg waarschuwt massa betogers in New York: "verandering komt" RL

21 september 2019

01u58

Bron: Belga, HLN 0

De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft een grote massa klimaatbetogers in New York vrijdag toegesproken en gezegd dat ze deel zijn van een "golf van verandering". "Er komt verandering aan, of ze dat nu willen of niet", aldus Thunberg.

Als jij tot die kleine groep mensen behoort die zich bedreigd voelen door ons, dan hebben we zeer slecht nieuws voor jou, want dit is nog maar het begin Greta Thunberg

Thunberg, het boegbeeld van de mondiale klimaatbeweging, vertoeft momenteel in New York. De New Yorkse manifestatie moest het hoogtepunt worden van de wereldwijde klimaatbetogingen die vrijdag de aardbol rondgingen. Volgens de klimaatactiviste trokken naar schatting meer dan 250.000 manifestanten door de straten in New York.

Ook in Brussel gingen vrijdag duizenden de straat op voor het klimaatprotest. Op HLN+ lees je een reportage over de radicaliserende tak van de klimaatbeweging.