Thunberg Nobelprijswinnares? “Haar nominatie is alleszins meer dan terecht”

Fien Tondeleir

14 maart 2019

18u10

2

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar misschien naar Greta Thunberg (16). De Zweedse klimaattiener is door drie Noorse socialisten genomineerd. Of ze daadwerkelijk kans maakt, laten experts in het midden. “Maar haar nominatie is meer dan terecht.” Greta kan de jongste winnares ooit worden.