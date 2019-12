Thunberg: “Kijk niet alleen naar mij, focus op de kinderen die nu al getroffen worden door klimaatverandering” mvdb

09 december 2019

14u11

Bron: DPA 0 De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg heeft de media op de klimaatconferentie in Madrid gevraagd om niet te veel aandacht te besteden aan haar verhaal, maar wel te focussen op de verhalen van kinderen die vandaag al getroffen worden door de klimaatverandering.

Thunberg (16) zei in de conferentiezaal van de VN-klimaatconferentie, die maandag haar tweede en beslissende week ingaat, dat zij en haar collega-klimaatactivisten "bevoorrecht" zijn en dat hun verhaal "al vaak is herhaald".

"Het zijn vooral de mensen uit het zuidelijk halfrond en de inheemse volkeren die hun verhaal moeten vertellen. Want de klimaatcrisis gaat ons niet alleen in de toekomst treffen, ze heeft al een impact op kinderen die vandaag leven", zei ze.

Na Thunbergs toespraak nam een jongen uit de Marshalleilanden, gelegen in de Stille Oceaan tussen Hawaï en de Filipijnen, het woord over de gevaarlijke situatie in zijn land. De laag gelegen eilanden worden onder meer zwaar getroffen door de stijging van de zeespiegel.

Experts en vertegenwoordigers van bijna 200 landen zijn sinds vorige week in Madrid voor de klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP25). Bedoeling is om regels en richtlijnen op te stellen om de doelen te bereiken die tijdens de klimaatconferentie van 2015 in Parijs werden vastgelegd, met name de opwarming van de aarde beperken tot 2 graden in vergelijking met het pre-industriële niveau, en indien mogelijk tot 1,5 graden.



Beleidsmakers kunnen bovendien van de gelegenheid gebruikmaken om te tonen dat ze oor hebben voor de wereldwijde oproepen om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. Vrijdag kwamen mensen nog massaal op straat in Madrid om snelle en concrete maatregelen te eisen van de wereldleiders.



De Wereld Meteorologische Organisatie van de VN meldde vorige week nog dat het afgelopen decennia het warmste ooit was, en dat we naar een opwarming van 3 graden gaan als er niet snel maatregelen worden genomen.