Thuisquarantaine, toch ging Amerikaanse (26) op de lappen: zit zij achter corona-uitbraak in Duits vakantieoord? Duitsland start onderzoek naar mogelijke superverspreider van Amerikaans leger Caspar Naber

15 september 2020

10u34

Bron: AD.nl 0 Coronavirus Het Openbaar Ministerie in München is een onderzoek gestart naar e en burgermedewerkster van het Amerikaanse leger. De 26-jarige vrouw ging ondanks coronasymptomen en een verplichte thuisquarantaine toch op de lappen in Garmisch-Partenkirchen. Het Zuid-Duitse vakantieoord geldt met ruim 60 besmettingen inmiddels als coronahotspot.

De Amerikaanse wordt voorlopig verdacht van het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid, meldt Der Spiegel. Het onderzoek is een zogenoemd vooronderzoek, waarbij speurders in Garmisch moeten vaststellen of er een redelijk vermoeden bestaat dat de verdachte een strafbaar feit heeft gepleegd. Mocht dat zo zijn, dan geeft het NAVO-troepenstatuut waaronder de vrouw valt de Duitse justitie het voorrecht om haar te vervolgen. Het Openbaar Ministerie kan de zaak ook overdragen aan het Amerikaanse leger.

Op het niet naleven van een quarantaineverplichting staat in Duitsland een boete die kan oplopen tot 2.000 euro. De maximale straf voor het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid is drie jaar cel.



Tegen de vrouw zijn volgens het weekblad ook verschillende aangiften gedaan. Ze werkt in een lodge in het vakantieoord dat eigendom is van het Amerikaanse leger. In principe verblijven er alleen actieve- en oud-militairen en hun familieleden. De vrouw liet zich vorige week maandag testen op Covid-19 nadat ze eind augustus met keelpijn was teruggekeerd van een vakantie in Griekenland. Ze kreeg te horen dat ze in afwachting van de testresultaten twee weken in thuisquarantaine moest.

In plaats daarvan bezocht ze dinsdagavond een cocktailbar, zo verklaarde districtsverantwoordelijke Anton Speer tegenover Duitse media. Woensdag kwam de uitslag dat de vrouw positief was getest. Uit het daaropvolgende bron- en contactonderzoek bleek volgens Speer dat ze de week ervoor ook al in dezelfde cocktailbar was geweest en op een andere dag ook in een Ierse pub in Garmisch.

700 tests

Het daaropvolgende bron- en contactonderzoek leverde vrijdag al 55 nieuwe besmettingsgevallen op, waarvan 24 onder personeelsleden van de Edelweiss Lodge and Resort. In het weekend kwamen daar nog zeven nieuwe coronagevallen bij, waarvan eentje in de lodge. Omdat de meeste patiënten tussen de 18 en 35 jaar oud zijn, riep het districtsbestuur mensen in deze leeftijdsgroep op zich te laten testen.

Wie vorige week dinsdag of de dagen daarvoor bars bezocht in het dorp aan de voet van de Beierse Alpen, moet ook contact opnemen met de gezondheidsafdeling van het district. Volgens Speer lieten meer dan 700 mensen zich afgelopen weekend testen. De resultaten worden uiterlijk morgen verwacht.

Superverspreider

In Garmisch wordt de Amerikaanse vrouw gezien als een zogenoemde superverspreider. Toch kan volgens het districtsbestuur niet met zekerheid worden gezegd dat ze aan de basis ligt van alle besmettingen in het ruim 27.000 inwoners tellende dorp. Evenmin dat ze haar 24 collega’s besmette. Het is mogelijk dat de twintiger zelf besmet raakte via een collega. Infectie buiten de lodge of op vakantie in Griekenland is ook mogelijk.



Het aantal nieuwe besmettingen heeft verstrekkende gevolgen voor Garmisch-Partenkirchen. Dat is daarmee uitgekomen boven de kritische grens van 50 gevallen binnen zeven dagen. Daardoor zijn sinds afgelopen weekend weer beperkingen van kracht voor het openbare leven. Zo moeten bars, kroegen en restaurants om 22 uur sluiten en geldt zowel daar als op straat een contactverbod voor meer dan vijf personen.

Karaoke

Het Amerikaanse leger heeft de lodge waar twintiger werkte uit voorzorg twee weken gesloten. De door de vrouw bezochte horecagelegenheden zijn voor eenzelfde periode dicht. De uitbaters van beide zaken zeggen dat de hygiënevoorschriften en naleving streng werden gecontroleerd.

In de cocktailbar zagen drie medewerkers erop toe dat elke bezoeker de handen desinfecteerde en zijn of haar gegevens achterliet. Het aantal stoelen werd gehalveerd tot 250, maar desondanks mocht de eigenaar wel karaoke aanbieden. Dit op voorwaarde van een grote afstand tussen de zangers en het publiek én het regelmatig desinfecteren van de microfoon. De 26-jarige Amerikaanse was volgens de eigenaar van de cocktailbar ook aanwezig tijdens zo’n karaokeavond, maar ze zong niet en was er voordat ze werd getest, verklaarde hij tegenover de Süddeutsche Zeitung.

Volgens de exploitant van de Ierse pub werden ook in zijn horecatent de hygiënevoorschriften nageleefd. De Amerikaanse vrouw arriveerde op de bewuste avond omstreeks 23 uur en vertrok zo'n twee uur later.

