Thuisisolatie voor tien Belgische passagiers van cruiseschip Westerdam TT

18 februari 2020

15u40

Bron: Belga 0 De tien Belgische passagiers die aan boord waren van het cruiseschip Westerdam, worden na hun terugkeer in België thuis in isolatie geplaatst. Dat zegt de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

De maatregelen komen er nadat een 83-jarige Amerikaanse passagier van het cruiseschip MS Westerdam besmet bleek met het coronavirus. Momenteel bevinden zich acht Belgen die op de Westerdam zaten, zich in een hotel in de Cambodjaanse hoofdstad Pnom Penh. Twee anderen intussen al terug.

"Het risico dat de Belgen tijdens hun zeereis het virus opgelopen hebben, wordt als laag ingeschat", zegt de FOD Volksgezondheid, maar ze zullen uit voorzorg thuis in isolatie worden geplaatst en van nabij worden opgevolgd.



Aan boord van het cruiseschip was nog een elfde Belg, een bemanningslid. Die blijft voorlopig aan boord.

De Westerdam had een tiental dagen rondgevaren op de Aziatische wateren, omdat de Filipijnen, Taiwan, Japan, Zuid-Korea en Thailand uit vrees voor het coronavirus weigerden het cruiseschip te laten aanmeren. Donderdagochtend kreeg het schip dan toch toegang tot de haven van de Cambodjaanse stad Sihanoukville.

Nadat het schip was aangemeerd, volgden nog medische controles aan boord. Volgens de Cambodjaanse autoriteiten is bij niemand het virus geconstateerd, maar later bleek er dus toch een positief geval te zijn.

De Westerdam vaart onder Nederlandse vlag, maar is van de Amerikaanse rederij Holland America Line. Aan boord van het schip bevonden zich 1.455 passagiers en 802 bemanningsleden.