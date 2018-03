Thuisgeboorte loopt verkeerd af voor vroedvrouw: "Ik voelde me zo ongelofelijk schuldig" IB

15 maart 2018

04u30 2 Aimee Green en haar verloofde Ryan Conroy zouden vorig jaar november voor het eerst ouders worden, maar onverwachts sloeg het noodlot op het laatste moment toe. Het jonge Engelse koppel verloor tijdens de geboorte hun dochtertje Luna nadat de navelstreng scheurde. Vroedvrouw Aimee, die een thuisgeboorte wilde, kon heel lang bijna niet leven met het schuldgevoel.

Aimee Green gaf zichzelf de schuld van haar dochtertjes dood en kon niet ophouden zich te verontschuldigen bij haar familie en vrienden. “Ik bleef aan onze families en vrienden zeggen hoezeer het me speet want ik wist niet wat ik moest doen om hen zich beter te laten voelen”, zegt Aimee. “Ze probeerden mij te troosten met omhelzingen, maar ik kon alleen maar zeggen hoe erg ik het vond”, vertelt de vrouw, die in de eerste rauwe weken na het verlies van haar baby zichzelf martelde met vragen.

“Het was mijn schuld, waarom had ik ook niet geluisterd naar hun en was ik niet gewoon in het ziekenhuis bevallen, zoals ze me hadden aangeraden? Wat had ik gedaan? Hoe kon ik ooit m’n excuses aan Ryan aanbieden? Wat als hij niet meer verliefd op me zou zijn? Ik kon hem niet ook nog eens verliezen… Mijn familie zal me haten…” Zo gingen de gedachten van Aimee in een kringetje.

Schuldgevoel

Aimee bleef zich ook afvragen waarom alles tijdens de 11 uur durende bevalling goed bleef gaan met de baby en hoe het in de laatste paar minuten nog zó mis kon gaan. “Toen ik hoorde dat ze het niet gehaald had, voelde ik me alsof ik door een trein werd geraakt, alsof ik een harde trap in m’n maag had gekregen. Ik huilde zo veel en zo erg dat ik niet meer kon ademen. Mijn hart brak in een triljoen stukjes en ik kon niet ophouden met snikken. Ook mijn lieve Ryan was een gebroken man”, schrijft Aimee op haar blog waar ze voor het eerst haar ervaring onder woorden brengt. “Ik lag op mijn linkerkant zoals ik religieus al negen maanden lang deed, hield de plek vast waar mijn babybuikje nu ineens niet meer zat en kon niet stoppen met huilen.”

De vrouw vroeg zich af wat ze verkeerd gedaan had: “ik had nooit alcohol gedronken, bleef actief, at goed… wat had ik verkeerd gedaan?” Pas toen baby Luna – die Aimee niet meer gezien had sinds de dokters haar naar het ziekenhuis hadden gebracht in een ijdele poging om het baby’tje nog te redden – werd binnengebracht, kalmeerde ze. “Ze zag er perfect uit met een roze mutsje. Onze kleine mooie Luna. Ze toverde direct een glimlach op ons gezicht, de tijd stond stil. Ik vergat waar ik was, wie ik was en wat er gebeurd was. Dit waren wij drieën en dit was hoe het altijd had moeten zijn. Ik was euforisch, ik hield meteen van haar. Ryan nam zijn dochter over van de verpleegster en kon niet stoppen met huilen. Dat brak me: papa’s kleine meisje in zijn grote sterke armen was prachtig om te zien. Ik voelde me zo verdrietig, zo verdrietig dat ik niet wist hoe ik hem zich ooit nog beter moest laten voelen.”

Stichting

Vijf maanden later hebben Aimee en Ryan een stichting opgericht, Luna’s Fund, waarmee ze andere ouders die iets soortgelijks hebben meegemaakt, willen steunen. Met het geld dat ze ophalen willen ze andere ouders de kans geven om nieuwe herinneringen te maken na het trauma, om zo opnieuw goede moed te krijgen voor de toekomst. “De afgelopen drie maanden hebben we geleerd dat Luna de wereld in is gekomen om een verschil te maken en mensen op een positieve manier te helpen. Herinneringen, geld en tijd zijn voor ons cruciaal geweest in het rouw- en herstelproces en het is belangrijk dat alle rouwende families toegang tot die middelen hebben”, zegt Aimee. “Ter nagedachtenis aan onze dochter is het onze missie om dit te kunnen schenken aan andere mensen en dat zullen we met Luna’s Fund proberen te doen.”

Aimee en Ryan gebruiken crowdfunding om het geld bijeen te krijgen om hun organisatie op poten te krijgen en andere ouders te helpen.