Thomas Siffer zit vast in Italië: “Ik kan zelfs mijn vrouw niet bezoeken in het ziekenhuis”

Thomas Siffer (56), voormalig journalist en sinds acht jaar olijfboer in Puglia, zit op bevel van de gouverneur de komende twee weken in quarantaine . Hij heeft geen symptomen, maar is wel in besmet gebied geweest. “Uiteraard volg ik de richtlijnen van de overheid. De komende twee weken sluit ik mezelf op.” Intussen ligt zijn vrouw na een knieoperatie in een ziekenhuis in Rimini. Zelfs als de dokters haar ontslaan, kan ze niet weg omdat de kustplaats in lockdown gaat tot 6 april. “Ik kan haar dus niet meer bezoeken”, zegt Siffer.