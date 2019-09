Thomas Cook Nederland failliet verklaard ADN

30 september 2019

16u20

Bron: Belga 1 Thomas Cook Nederland is door de rechter in Amsterdam failliet verklaard. Voor de circa 200 medewerkers is collectief ontslag aangevraagd.

In de komende weken zal de curator in gesprek gaan met potentiële kopers voor het bedrijf of onderdelen daarvan. Er zouden zich al enkele geïnteresseerden hebben gemeld, zegt Thomas Cook Nederland in een persbericht.

De voorbije week is nog gezocht naar mogelijkheden voor Thomas Cook Nederland om zelfstandig of in samenwerking met Thomas Cook-bedrijven in andere Europese landen verder te gaan. Maar dit is niet gelukt, waardoor het bedrijf naar eigen zeggen geen andere keus had dan faillissement aan te vragen voor de Nederlandse organisatie.



Thomas Cook Nederland verzorgde jaarlijks de vakanties van zowat 400.000 Nederlanders.