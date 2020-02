Thierry Baudet: Verwijt van racisme na omstreden tweet is “absurd”

05 februari 2020

Bron: Belga

Thierry Baudet, leider van het Nederlandse Forum voor Democratie (FVD), vindt het "absurd" om in zijn "foute" tweet over een vermeend incident in de trein racisme te lezen. Hij maakt geen excuses.