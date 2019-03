Thierry Baudet: seksistische dandy op politieke ramkoers Alfaman droomt ervan huisman te worden én wil Nederland uit EU sleuren Luc Beernaert

21 maart 2019

11u51 0 Hij heeft Indonesisch, Frans en Italiaans bloed in de familie. Toch is hij fel gekant tegen migratie en multiculturalisme. Die hebben volgens hem de natiestaat verzwakt. Hij droomt ervan huisman te worden met een vrouw die werkt, maar betoogt tegelijk dat mannen zich als alfaman moeten positioneren en dat vrouwen overmand willen worden. Hij droomt ervan premier van Nederland te worden om het land uit de eurozone en de Europese Unie te loodsen én het klimaatbeleid terug te schroeven dat in zijn overtuiging op ‘klimaathekserij’ is gebaseerd. Maak kennis met Thierry Baudet (36), de rechts-populistische wonderboy van de Lage Landen. Zijn partij Forum voor Democratie (FvD) werd de grote winnaar van de Nederlandse provinciale verkiezingen.

Naast politicus is Thierry Baudet historicus, jurist en auteur. Zijn romandebuut ‘Voorwaardelijke Liefde’ gaat over een jonge aantrekkelijke doctoraatsstudent die betaalde afspraken heeft met vrouwen. “Toch wel een erg goed boek, eigenlijk. Al zeg ik het zelf”, twittert hij in 2016. Het vrouwonvriendelijke karakter van de roman komt hem op veel kritiek te staan.

In juni 2017 laat hij een vleugel installeren in zijn werkkamer in het parlementsgebouw. Baudet mist daardoor een deel van een Kamerdebat. Dat is iets wat de Forum-fractie vaker wordt verweten. Baudet is vaak afwezig bij debatten en stelt nauwelijks schriftelijke vragen

Baudet komt uit een academische familie. Zijn overgrootvader was al op zijn 28ste hoogleraar wiskunde in Delft. Zijn opa was hoogleraar geschiedenis. Thierry Baudet groeit op in Heemstede met een oudere zus. Zijn vader is historicus en pianopedagoog, zijn moeder orthopedagoog. (lees verder onder de Instagram-post)

Gescheiden ouders

Zijn ouders gaan uit elkaar wanneer Baudet acht is. Hij woont eerst bij zijn moeder, later bij zijn vader. Die breuk heeft hem gevormd, zegt hij later. “Ik waakte er als jongen voor om nog meer problemen te veroorzaken, ik werd voorzichtig, extra gevoelig.” Dat vindt hij een positieve eigenschap: “Ik heb er nu veel aan als ik voor een zaal vol verwachtingen sta.”

“Zeker tot mijn veertien-vijftien vierden we sinterklaas en kerst samen. Mijn ouders zijn nog steeds heel goed met elkaar bevriend. Ik heb een whatsapp-groep met mijn beide ouders, het is wel leuk dat ik ze tegelijk kan aanspreken”, verklaarde hij in 2017.

