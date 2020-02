Thierry Baudet na de ophef over dreigende Marokkanen op trein: “Ik heb te snel en te stevig getwitterd” Redactie

03 februari 2020

16u29

Bron: Belga/De Morgen 0 ‘Marokkanen vallen (Nederlandse) vrouwen lastig in de trein’. Een betere reclame voor zijn anti-immigratie-agenda had de Nederlandse politicus Thierry Baudet zich niet kunnen wensen. Alleen, de vermeende aanslag op de eerbaarheid van zijn vriendinnen heeft nooit plaatsgevonden. De stichter van het Forum voor Democratie geeft nu zelf toe dat hij “te snel en te stevig getwitterd heeft”.

In de tweet schreef Baudet dat "twee dierbare vriendinnen ernstig lastig zijn gevallen door vier Marokkanen in de trein". “Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land!”, klonk het.

Vanavond zijn twee dierbare vriendinnen ernstig lastig gevallen door vier marokkanen in een trein. Aangifte doen natuurlijk volstrekt zinloos. Oh lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders! Stem nou toch eindelijk voor verandering. Breek los van politiek correct gelul! Red dit land! Thierry Baudet(@ thierrybaudet) link

Op Instagram plaatste hij dezelfde boodschap, vergezeld van een foto van twee mannen in parka die door een trein lopen. Ze werden van achteren gefotografeerd, dus of ze buitenlandse wortels hebben was niet goed te zien.

Op Twitter trokken mensen het relaas al meteen in twijfel. “Hoe weet men dat het Marokkanen waren? Zwaaiden ze met hun Marokkaanse paspoorten?” En: “Raar....geen aangifte doen, maar wel de paspoorten van de daders controleren.” Ook Baudets toon viel bij sommigen niet in goede aarde. “’Kinderlijk naïeve Nederlanders?’ Daarmee schoffeer je dus even heel Nederland. De grote leider weet wel wat goed voor jullie is”, klonk het.

“Gewone kaartcontrole”

De Nederlandse Spoorwegen (NS) lieten intussen weten dat het voorval draaide om medewerkers in burger die een gewone kaartcontrole deden. Er was ook een agent bij. De vrouwen zouden niet geloofd hebben dat ze echt bij NS en de politie werkten. Daarom wilden ze ook hun vervoersbewijzen niet laten zien. Pas na veel vijven en zessen werkten de dames mee.

Baudet geeft nu toe dat hij te snel en te stevig getwitterd heeft. “Ik heb de kwestie te haastig in een bredere politieke context getrokken”, klonk het. Hij blijft er wel bij dat de vrouwen zich geïntimideerd en lastiggevallen voelden. “De legitimatie van de controleurs bevreemdde hen omdat zij in vorm en stijl -daarmee bedoel ik onder meer het lettertype- afwijkende geplastificeerde papiertjes te zien kregen.”

“Intimiderend”

Na de controle zou het personeel op een intimiderende manier om de vrouwen heen blijven hangen hebben. “Ernstig overstuur” contacteerden ze nadien Baudet. “En dat heeft me geraakt. Het was echter niet mijn bedoeling om iemand te beschuldigen als die persoon geen blaam treft. Dat heb ik de NS inmiddels ook laten weten.” De fractievoorzitters van de Nederlandse regeringspartijen hadden Baudet eerder al opgeroepen om zijn excuses aan te bieden.

De politie onderzoekt of ze aangifte kan doen tegen Baudet. “We bekijken of er sprake is van een strafbaar feit", laat de woordvoerder van de Landelijke Eenheid weten. De Nederlandse premier Mark Rutte wilde niet reageren op de ophef. "Dan word ik zo'n commentator”, klonk het.

