Een intellectuele verademing op rechts, vindt de één. Een 'bijna fascistoïde gevaar', vindt de ander. Eén ding is zeker: de entree van Thierry Baudet (36) in de Nederlandse Tweede Kamer zorgde in 2017 voor nog meer reuring in het parlement dan er al was. Na de Provinciale Statenverkiezingen gisteren wordt zijn Forum voor Rechtsdemocratie meteen ook de grootste partij in de Eerste Kamer