Theresa May wil geen lang uitstel voor brexit, Juncker verwacht deze week nog geen beslissing BW ADN

20 maart 2019

08u42 1 De Britse premier Theresa May zal de 27 lidstaten van de EU vandaag officieel om uitstel van de brexit vragen. Dat meldt de Britse openbare omroep BBC. May zal echter geen lang uitstel vragen, maar een brexit op korte termijn.

De premier deelt naar eigen zeggen “de frustratie” van de bevolking over het Britse Lagerhuis dat er niet in slaagde een deal goed te keuren. Zoals het er nu voor staat verlaat het Verenigd Koninkrijk de EU op 29 maart, zonder akkoord. Daarom zal May vandaag in een brief aan de EU vragen om de brexit uit te stellen.

Kort uitstel

Dat doet ze nadat het Britse Lagerhuis haar brexitakkoord met de EU voor een tweede keer naar de prullenmand verwees met een overgrote meerderheid. Het parlement stemde ook tegen een ‘harde brexit’ zonder akkoord en droeg May op om uitstel te vragen aan de EU.



Het zou echter niet gaan om een lang uitstel, zoals eerder werd verwacht. May wil voor een brexit op korte termijn gaan, bevestigt de Britse minister Andrea Leadsom, bevoegd voor parlementaire kwesties, aan Reuters. De premier stuurt naar verwachting aan op een verlenging van de deadline met ongeveer drie maanden, bericht Sky News. Het kabinet van May zelf laat nog niet in zijn kaarten kijken, maar geeft wel mee dat “de bevolking al bijna drie jaar aan het wachten is”.

Europese top

Morgen reist Theresa May naar Brussel voor een top met de overige EU-lidstaten om de kwestie van het uitstel te bespreken. Voor dat uitstel heeft ze toestemming nodig van alle 27 lidstaten.

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker verwacht echter niet dat de top meteen voor een doorbraak zal zorgen. “Dat kan u verrassen, ik denk dat er deze week geen beslissing zal zijn, maar dat we elkaar allicht volgende week opnieuw moeten zien, want May heeft in haar regering en parlement over niets een akkoord”, zei hij vandaag. Juncker herhaalde ook nog eens dat de Britten niet op extra concessies hoeven te rekenen. “Er komen geen heronderhandelingen, geen nieuwe onderhandelingen en geen aanvullende garanties.”

Hoofdonderhandelaar Michel Barnier gaf gisteren opnieuw aan dat de Europeanen de Britten geen uitstel zullen verlenen als Londen geen “concreet plan” kan voorleggen dat tot een geordend vertrek met een akkoord kan leiden. Mocht May haar uitstel krijgen, zal ze wellicht nogmaals proberen haar brexitakkoord door het parlement te krijgen.