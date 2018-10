Theresa May: "Wij zijn niet bang om EU indien nodig zonder akkoord te verlaten" TTR

03 oktober 2018

14u36

Bron: Belga 0 Het Verenigd Koninkrijk is niet bang om, als dat "nodig" zou zijn, de Europese Unie te verlaten zonder brexit-akkoord. Dat heeft eerste minister Theresa May vandaag gezegd op het congres van haar Conservatieve Partij in Birmingham. Een tweede referendum sluit May te allen prijze uit, en een opdeling van haar land zal ze nooit aanvaarden.

Nu de eindfase van de brexit-onderhandelingen aangebroken is, stond May voor de cruciale opdracht haar partij achter zich te verenigen. Gisteren nog sabelde oud-minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson haar Chequers-plan voor een brexit-akkoord genadeloos neer. Hij ging niet zo ver haar openlijk uit te dagen over de leiding van de partij en van het land.

May zei op het partijcongres dat ze geen schrik heeft om de EU te verlaten zonder uitstapakkoord. "Als ik 'no deal' uitsluit, dan verzwakt dat onze onderhandelingspositie en moet ik toegeven aan de Europese Unie: ofwel sluiten we een akkoord dat ons de facto in de EU houdt, ofwel stemmen we ermee in Noord-Ierland uit het Verenigd Koninkrijk te snijden door het in de Europese interne markt te houden." Wat de EU nu op tafel legt, vindt May onaanvaardbaar, maar ze roept haar partijgenoten op hun "zenuwen onder controle te houden".

Ierse grenskwestie

De komende dagen zal May de Europese onderhandelaars een nieuw voorstel doen om de moeilijke knoop van de Ierse grenskwestie te ontwarren. Daarop ging ze in Birmingham niet in, maar ze vraagt de EU wel om Groot-Brittannië te respecteren, zoals de Britten ook altijd de EU hebben gerespecteerd.

Een tweede referendum over de brexit, die dan over het akkoord zou gaan dat ze met de EU gesloten heeft, sluit May uit. "Het zou erop neerkomen dat politici tegen de mensen zeggen hoe ze moeten stemmen. Denk er maar eens over na wat dit voor de democratie zou betekenen."

Het meest opvallende aan de toespraak van May, naast de verschillende sneren naar Labour-leider Jeremy Corbyn, was dat ze heel zelfzeker overkwam. Dat was in het verleden haast nooit het geval. May spotte ook met zichzelf door al dansend en op de muziek van 'Dancing Queen' van Abba het podium op te komen. Enkele weken geleden gingen beelden van May die "als een robot" stond te dansen tijdens een bezoek aan Zuid-Afrika nog de wereld rond.