Theresa May: "We willen een brexit-akkoord dat een pak ambitieuzer is dan wat de EU en Canada hebben ondertekend" ADN

18u46

Bron: Belga 0 BELGA De Britse premier Theresa May wil een "deal op maat" met de Europese Unie, een akkoord dat "een pak ambitieuzer is dan wat de EU en Canada hebben ondertekend". Dat heeft haar woordvoerder gezegd na afloop van de eerste vergadering met haar kabinet over het Britse standpunt over een handelsakkoord met Brussel.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders zetten afgelopen vrijdag het licht op groen om begin volgend jaar de tweede fase van de brexit-onderhandelingen op gang te trekken. Over de drie meest prangende dossiers - de Ierse grenskwestie, de boedelscheiding en de burgerrechten - is "voldoende vooruitgang" bereikt om het nu ook over de handelsrelaties te hebben.

Ceta plus plus plus

May en haar regering vergaderden vandaag een eerste keer over het Britse standpunt. Brexit-minister David Davis had eerder al laten vallen dat hij graag een "Ceta plus plus plus" wil zien. Een handelsverdrag zoals dat tussen de EU en Canada dus, maar mét een luik voor financiële diensten en "aparte overeenkomsten voor luchtvaart, kernenergie en data", aldus Davis. Premier May zet zich nu op dezelfde lijn als haar brexit-minister. "We willen een akkoord dat een pak ambitieuzer is dan wat de EU en Canada hebben ondertekend", reageerde ze vandaag via haar woordvoerder.

De Britten lijken vooral te azen op een speciale deal voor de City. Die zou alsnog vrij toegang moeten krijgen tot de Europese markt, om te vermijden dat de financiële sector na de brexit massaal naar het continent vlucht.

"Er bestaat geen enkel handelsakkoord dat daarin voorziet, dat bestaat niet. Daar hebben de Britten trouwens zelf voor gekozen" Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier

Maar zo'n akkoord op maat is zeer tegen de zin van Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier. "Er is geen plaats voor financiële diensten. Er bestaat geen enkel handelsakkoord dat daarin voorziet, dat bestaat niet", zei hij gisteren nog aan The Guardian. Daar hebben de Britten trouwens zelf voor gekozen, herhaalde hij. "Door de eengemaakte markt te verlaten, verliezen ze ook hun EU-paspoort voor financiële dienstverlening."