Theresa May vraagt uitstel brexit tot 30 juni en start voorbereidingen Europese verkiezingen

05 april 2019

09u24

Bron: ANP, Belga, Reuters 4 buitenland De Britse premier Theresa May vraagt in een brief aan Europees president Donald Tusk om uitstel van de brexit tot ten laatste 30 juni van dit jaar. Tegelijkertijd starten de overheidsdiensten met de voorbereidingen van de Europese verkiezingen op 26 mei. Het Verenigd Koninkrijk moet daar aan deelnemen als het dan nog niet uit de EU is gestapt.

In haar brief zegt de Britse premier dat de brexit eerder kan plaatsvinden wanneer het parlement tot een akkoord kan komen. “Deze impasse kan niet blijven duren. Ze creëert onzekerheid en beschadigt het geloof in de politiek. De Europese Unie wil tegelijkertijd en terecht verdere beslissingen nemen of zijn toekomst.”

May zegt dat ze stappen heeft ondernomen om “een consensus te zoeken in het Lagerhuis”. “Ik heb gesprekken gevoerd met de leider van de oppositie (Jeremy Corbyn van Labour, red.) en die gesprekken gaan verder. (...) In het nationale belang zullen er compromissen van beide zijden nodig zijn”, beseft ook de premier.



Maar, zo zegt May, als er een consensus gevonden wordt, is er sowieso extra tijd nodig om alles in wetgeving te gieten. Daarom vraagt ze opnieuw uitstel, dit keer ten laatste tot 30 juni.

Overheid start met voorbereiding verkiezingen

De Britse premier blijft erbij “dat het niet in het belang van het Verenigd Koninkrijk, noch van de Europese Unie is, om mee te doen aan de Europese verkiezingen van 26 mei”. “Maar wij aanvaarden dat we verplicht zijn deel te nemen als we op 23 mei nog niet uit de EU zijn gestapt. Daarom beginnen we nu met alle voorbereidingen.” Stapt het land toch vroeger uit de EU, dan kunnen de verkiezingen nog geannuleerd worden, klinkt het.

Het Britse vertrek is momenteel voorzien op 12 april, volgende week vrijdag. Elk uitstel moet de goedkeuring krijgen van alle andere lidstaten. De staatshoofden en regeringsleiders komen woensdag bijeen om de situatie te bespreken. Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal van May tot dusver drie keer afgewezen. De premier overlegt nu met oppositieleider Jeremy Corbyn om te kijken of ze samen met een plan kunnen komen dat wel kan rekenen op de steun van een parlementaire meerderheid.

"Flextensie”

Eerder vanmorgen berichtte de BBC dat Tusk zelf van plan was de Britten een “flexibel uitstel” van twaalf maanden voor de brexit aan te bieden. Een hooggeplaatste EU-medewerker zei dat de optie aan May kan worden voorgelegd.



“De enige redelijke uitweg zou een lange, maar flexibele ‘extensie’ zijn. Ik zou het een ‘flextensie’ willen noemen”, aldus de ambtenaar. “We zouden het Verenigd Koninkrijk een verlenging van een jaar kunnen geven, die automatisch wordt beëindigd van zodra het terugtrekkingsakkoord aanvaard en goedgekeurd is door het Lagerhuis”, klonk het.

Geraak je niet meer wijs in het hele Brexit-kluwen? Check ons ‘Brexicon’ voor een heldere verklaring van alle termen.

