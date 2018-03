Theresa May vraagt EU-landen om ook Russische diplomaten uit te wijzen HR

22 maart 2018

08u47

Bron: ANP 0 De Britse premier Theresa May vraagt Europese leiders om ook Russische diplomaten uit te zetten ,,om zo het netwerk van het Kremlin in Europa te ontmantelen''.

De Britse krant The Guardian meldt vandaag dat May op de Europese top van vandaag en morgen waarschuwt dat de Russische president Vladimir Poetin een dreiging vormt die jaren kan gaan duren. Londen heeft 23 Russische diplomaten uitgewezen. May ziet een heel patroon van Russisch agressief gedrag en de Europese democratieën moeten schouder aan schouder staan om zich te weer te stellen.

Sergej Skripal

De Britse regeringsleider vaart uit tegen het Kremlin, omdat haar regering ervan overtuigd is dat de Russische staat achter een moordaanslag met een uitzonderlijk soort zenuwgas zit. Daarbij raakten begin maart in het Zuid-Engelse Salisbury een voormalige Russische dubbelspion, Sergej Skripal, en zijn dochter Joelia in coma.

Rusland stelt dat het geen enkel motief heeft om de ex-spion nu uit de weg te ruimen en zeker niet met het merkwaardige gif dat ooit in de Sovjet-Unie als chemisch wapens is ontwikkeld.