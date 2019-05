Theresa May stelt publicatie brexitwet opnieuw uit LH

23 mei 2019

14u10

Bron: Belga, de Volkskrant 0 De Britse premier Theresa May heeft de publicatie van haar wet die de brexit moet regelen - de 'Withdrawal agreement bill' - opnieuw uitgesteld. Volgens haar partijgenoot Mark Spencer wordt de tekst nu pas begin juni openbaar gemaakt, wat de geruchten aanwakkert dat May niet van plan is de wet - zoals die er nu voorstaat - voor te leggen aan het parlement.

De Withdrawal agreement bill - 'Wab' genoemd in de Britse pers - is de wet die nodig is om het brexitakkoord met de Europese Unie om te zetten in de Britse wetgeving. Omdat het echtscheidingsakkoord maar niet door het parlement geraakt, gooide de Britse premier May het begin deze week over een andere boeg: in ruil voor steun voor haar 'Wab' legde ze een tiental toegevingen op tafel, waaronder de belofte een stemming over een tweede brexitreferendum toe te laten.

Dat laatste is de brexitvoorstanders in haar partij en een groot deel van haar regering in het verkeerde keelgat geschoten. De anti-brexitstemmen in het parlement vinden de toegevingen dan weer te mager. Het gonsde woensdag de hele dag van de geruchten dat May zou moeten opstappen onder toenemende druk van een groot deel van haar regering, maar buiten het ontslag van minister Andrea Leadsom gebeurde er voorlopig niets.

De brexitwet zou normaal gezien op vrijdag 7 juni in tweede lezing worden voorgelegd aan het parlement. May zou de tekst vrijdag publiceren. Maar de eerste minister lijkt haar kar nu te hebben gekeerd. Haar partijgenoot en regeringsmedewerker Mark Spencer kondigde zopas de agenda voor de komende weken aan in het House of Commons, en daarin geen spoor van de Withdrawal agreement bill. Theresa May zou de wet vrijdag publiceren, maar is dat nu ook niet meer van plan. De publicatie gebeurt in de week van maandag 3 juni, kondigde Spencer aan.

Volgens haar woordvoerder plant May de hele dag nog overleg met haar collega's in de regering over de Withdrawal bill. “De eerste minister luistert naar haar collega's over de wet, en zal die nog verder bespreken”, klonk het. Een ontslagverklaring lijkt er voorlopig dus nog niet aan te komen.

May is losgeslagen van de werkelijkheid. Ze leest de kranten niet meer en zelfs haar naaste adviseurs vertelt ze niet alles Patrick van IJzendoorn, Volkskrant-correspondent in Londen

Nochtans meldde The Times vanochtend dat May bereid is af te treden en het vrijdag bekend zal maken. Ook volgens Patrick van IJzendoorn, correspondent voor de Volkskrant in Londen, is de kans dat May morgen opstapt “groot na de opstand van partijprominenten”. Volgens Van IJzendoorn wil May tot de laatste seconde aan het premierschap vasthouden. “Ze is losgeslagen van de werkelijkheid. Ze leest de kranten niet meer en zelfs haar naaste adviseurs vertelt ze niet alles. May is nu in zichzelf gekeerd. Het is bijna een psychologisch probleem geworden, in plaats van een politiek probleem.”

Motie van wantrouwen

Het machtige 1922 Committee binnen de Conservatieve partij broedt intussen nog altijd op een verandering van de partijregels om May via een motie van wantrouwen de deur te wijzen. Dat kunnen ze maar één keer per jaar doen, en de laatste dateert van december vorig jaar. De penningmeester van het 1922 Committee vertelde het Britse persagentschap Press Association donderdagochtend dat het committee een motie plant als May vrijdag, tijdens een ontmoeting met voorzitter Graham Brady, geen duidelijk tijdspad voor haar vertrek geeft.

