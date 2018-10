Theresa May roept verdeelde regering bijeen: “Brexit-akkoord nog steeds mogelijk” kg

16 oktober 2018

13u39

Bron: Belga 0 Een dag voor een belangrijke Europese top in Brussel heeft de Britse premier Theresa May vandaag haar regering bijeengeroepen voor overleg over haar strategie voor de onderhandelingen over de brexit. Volgens May is een akkoord nog steeds mogelijk, hoewel Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk gisteren nog zei dat de mislukking van de onderhandelingen “meer waarschijnlijk is dan ooit tevoren”.

Volgens de Britse pers kwamen acht eurosceptische regeringsleden gisterenavond nog samen. Het gerucht doet al een tijd de ronde dat ze ontslag zouden nemen indien May doorzet met haar strategie, maar minister van Internationale Ontwikkeling Penny Mordaunt drukte die speculaties vanochtend de kop in. "Niemand neemt ontslag... We proberen de best mogelijke deal voor het land te verkrijgen", verklaarde ze aan de BBC.



De ministers vrezen dat May Groot-Brittannië na de brexit voor onbepaalde tijd in de douane-unie zal houden. May hoopt zo te vermijden dat er een harde grens ontstaat tussen Noord-Ierland en Ierland, maar haar critici vrezen dat het land zo "in een tijdelijke, maar potentieel eindeloze douane-unie" zal blijven.



Zet May door, dan zouden ze een vertrouwensstemming over May als leider van de conservatieven proberen te forceren, aldus The Daily Telegraph.

Deadline

May verklaarde gisteren in het parlement dat een akkoord met Europa over een geordende boedelscheiding nog steeds mogelijk is, maar Europees president Donald Tusk waarschuwde diezelfde dag dat een brexit zonder akkoord "meer waarschijnlijk dan ooit tevoren is". Hij lanceerde een oproep om "alle mogelijke inspanningen te leveren om het best mogelijke akkoord te bereiken".

Morgen presenteert May haar visie in de onderhandelingen op een top in Brussel. Nadien beraden de leiders van de 27 EU-lidstaten zich over de volgende stappen op basis van een briefing van de Europese onderhandelaar Michel Barnier. Groot-Brittannië verlaat de Europese Unie op 29 maart volgend jaar. Tot dusver hebben de onderhandelaars steeds november naar voren geschoven als deadline voor een akkoord over een geordende scheiding.