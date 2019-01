Theresa May roept bevolking en parlement laatste keer op zich achter haar brexitplan te scharen: “Denk aan de gevolgen voor de Britse democratie” kv TT

14 januari 2019

09u01

Bron: Reuters, The Guardian 6 De Britse premier Theresa May houdt vandaag een laatste toespraak waarin ze de bevolking en de parlementsleden zal voorhouden dat er geen andere keuze is dan haar akkoord over de brexit morgen goed te keuren. Dat blijkt uit fragmenten van een toespraak die haar kabinet gisteren al vrijgaf.

De gesprekken over het brexitakkoord dat May onderhandelde met de EU zitten muurvast in het Britse parlement. Vermoedelijk zullen de Britse parlementsleden morgen tegen het akkoord stemmen. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt daardoor steeds onzekerder.

De Britse premier ligt langs alle kanten onder vuur: tegenstanders van de EU willen een duidelijkere breuk met de EU dan wat May onderhandelde. Veel pro-Europese stemmen willen daarentegen een tweede brexitreferendum.



May’s minderheidsregering delfde vorige week in het parlement twee keer het onderspit toen het over de brexit ging: de parlementsleden creëerden een nieuwe hindernis om een no-deal-brexit tegen te houden en verplichtten May om een ‘plan B’ uit te werken in slechts enkele dagen tijd als het huidige voorstel morgen wordt afgewezen.

Toespraak

“Er zijn mensen in Westminster (het Lagerhuis, red.) die de brexit willen uitstellen of zelfs tegenhouden en die alle mogelijke middelen zullen inzetten om dat te doen”, zo blijkt uit vrijgegeven fragmenten van een speech die May vandaag zal geven aan fabrieksarbeiders uit Stoke-on-Trent in Engeland.

In haar toespraak zal de Britse premier dan ook een finale oproep lanceren: “Ik vraag de parlementsleden na te denken over de gevolgen van hun acties voor het geloof van het Britse volk in onze democratie.”

“Wil van het Britse volk”

May zal er in haar speech ook op wijzen dat zowel de Conservatieve partij als Labour in aanloop naar het brexitreferendum in 2016 hadden aangegeven dat ze de wil van het Britse volk ten uitvoer zouden brengen. “Dat waren de voorwaarden volgens dewelke de burgers hun stem uitbrachten. Als een meerderheid ‘Remain’ had gesteund, zou het Verenigd Koninkrijk verder gegaan zijn als lid van de EU”, zal ze zeggen. “De grote meerderheid van het volk wil niets horen van het argument dat we uit de EU moeten vertrekken ondanks een stem om te blijven, of dat we de vraag opnieuw moeten voorleggen in een referendum.”

"Standaard beleid is ‘no deal’”

Brits Handelsminister Liam Fox liep vanochtend al vooruit op de waarschijnlijke nederlaag morgen. Hij verklaarde dat het 'standaard beleid’ van de regering is de EU te verlaten als het akkoord wordt verworpen. “De regering wil de EU verlaten met een akkoord, maar de regering bereidt zich ook voor op een scenario zonder akkoord als dat niet door het parlement geraakt. Dat zou het standaard beleid zijn.”

Fox noemde een scenario zonder akkoord “geen nationale zelfmoord. Ik denk dat een ‘no deal’ onze economie zou schaden, maar we overleven het wel. Geen brexit daarentegen zou een ramp zijn die we mogelijk niet zouden overleven.”