Theresa May neemt wraak op Trump en benoemt opgestapte Britse ambassadeur tot Lord

10 september 2019

16u48

Bron: ANP 0 De voormalige Britse ambassadeur in de VS, die in opspraak kwam en opstapte na opmerkingen over president Donald Trump, blijkt door ex-premier Theresa May te zijn benoemd tot Lord en is nu lid van het Hogerhuis. Dat melden Britse media.

Kim Darroch moest in juli opstappen na het uitlekken van geheime memo's waarin hij de regering van president Trump zwaar bekritiseerde. Hij noemde Trump onbekwaam en schreef dat de president onzin uitkraamt en onzekerheid uitstraalt. Hij omschreef de Amerikaanse regering ook als "uitzonderlijk disfunctioneel".

Trump reageerde bijzonder boos op de uitgelekte memo's en noemde Darroch een domme kerel en een "pompeuze gek" waar de Amerikaanse regering niet mee kon werken. Darroch kondigde daarna onder druk aan op te stappen omdat hij zich niet meer in staat zag in Washington DC te functioneren als ambassadeur. Toch bleef May, die toen nog premier was, hem steunen.

Darroch blijft wel nog aan als ambassadeur tot er een vervanger is gevonden.

May blijkt Darroch nu benoemd te hebben tot Lord: in het Verenigd Koninkrijk is het de gewoonte dat een ontslagnemende premier een lijst mag opstellen van personen die in de adelstand verheven mogen worden en dus ook in het Hogerhuis mogen zetelen. De benoeming geldt voor het leven.