Theresa May: “Ik heb een sterk gevoel van déjà vu” kg

19 oktober 2019

15u12

Bron: Belga 0 De Britse oud-premier Theresa May heeft in het Britse parlement een oproep gelanceerd om het licht op groen te zetten voor het nieuwe echtscheidingsakkoord dat haar opvolger Boris Johnson met de Europese Unie heeft bereikt. "Zet het nationaal belang voorop", zo maande ze haar medeparlementsleden aan.

De parlementsleden moeten zich vandaag uitspreken over het akkoord over de boedelscheiding dat Johnson donderdag met de Europese Unie heeft bereikt. Ook May presenteerde Westminster akkoorden, maar tot drie keer toe beet ze in het zand, mede dankzij de rebellie van Johnson en een deel van haar conservatieve partijgenoten.



"Ik heb een duidelijk déjà vu-gevoel", zei May toen ze zaterdagmiddag het woord nam. Toch gaat de vroegere premier haar opvolger geen koekje van eigen deeg bakken. "Ik rebelleer tegen iedereen die niet wil stemmen om brexit te realiseren", zei ze. Dit akkoord goedkeuren is volgens May de enige manier om de wil van de bevolking te respecteren en een chaotisch vertrek te vermijden.

Referendum

Het duurde niet lang voor iemand aanstipte dat May een akkoord verdedigt dat een grens in de Ierse Zee dreigt te trekken. Net dat idee, merkte Labour-oppositielid Peter Kyle op, had May in haar periode in Downing Street categoriek afgewezen. Kyle wees erop dat zowel May als Johnson hun deal als de weerspiegeling van de wil van de bevolking presenteren.



"Als je wil weten wat de Britse mensen denken: vraag het hen!", zo riep hij op tot een referendum over het akkoord.