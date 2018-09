Theresa May houdt vast aan Chequers-plan jv

24 september 2018

21u39

Bron: DPA/BELGA 0 De Britse eerste minister Theresa May heeft haar regering vandaag opgeroepen haar "kalmte te bewaren" en vast te houden aan het plan dat op Mays landgoed Chequers is aangenomen om de brexit in goede banen te leiden. Ze biedt zo het hoofd aan toenemende druk, van de EU maar ook van haar eigen partijgenoten, om haar plannen om te gooien of op zijn minst bij te sturen.

De regering-May zat vandaag samen over het Britse immigratiebeleid na de brexit, maar de vergadering werd overschaduwd door de kritiek van de Europese leiders op het Chequers-plan en Mays boze reactie daarop. In het Oostenrijkse Salzburg noemde Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk de Britse voorstellen vorige week "onwerkbaar" omdat ze Britse bedrijven een competitief voordeel zouden bieden tegenover hun Europese concurrenten.

Die "ondermijning van de eengemaakte markt" wil Tusk niet aanvaarden.

Na de ministerraad zei brexit-minister Dominic Raab vandaag dat May duidelijk had gemaakt "dat we onze kalmte zullen bewaren en de EU onder druk zullen zetten wat betreft sommige punten van kritiek die ze had". De Europese Unie zelf kwam trouwens niet met geloofwaardige alternatieven, zei Raab. "Maar we blijven in goed vertrouwen onderhandelen."

Vrijhandelsakkoord

Nog vandaag spraken twee Tory-partijgenoten van May, ex-minister David Davis en parlementslid Jacob Rees-Mogg, zich uit voor een rapport waarin de regering ertoe wordt aangespoord juridische stappen tegen de EU te ondernemen binnen het kader van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), tenzij Brussel toegevingen doet. Volgens de rechtse denktank Institute of Economic Affairs zou het Verenigd Koninkrijk voor een vrijhandelsakkoord met de EU moeten gaan, zoals ook Canada dat onderhandeld heeft.

Alle commentaren zijn slechts een voorbode van het voor May - en de brexit-onderhandelingen - levensbelangrijke congres van de Tories, dat zondag van start gaat in Birmingham.